TotalEnergies amplia portafoglio stoccaggio CO2 con nuovo deal in Norvegia

(Teleborsa) -, colosso francese dell'energia, ha firmato un accordo con la società norvegeseper acquisire unadetenuta da CapeOmega nella(progetto Luna). ExL004 è gestito da Wintershall DEA Norge con una partecipazione del 60%.Situato a 120 km al largo di Bergen a 200 m di profondità, ExL004 copre un'. È adiacente alla licenza dove è in fase di sviluppo il progetto di stoccaggio della CO2 Northern Lights (TotalEnergies, 33%), la cui prima fase dovrebbe iniziare nel 2024."Questa transazione rappresenta una: se l'esplorazione sarà di successo, quest'area potrebbe consentire lo stoccaggio di diverse centinaia di milioni di tonnellate di CO2 provenienti da industrie europee hard-to-abate", ha affermato Arnaud Le Foll, Senior Vice-President New Business - Carbon Neutrality presso TotalEnergies."Con l'avvio della Northern Lights nel 2024 e altri progetti in fase di sviluppo nei Paesi Bassi, in Danimarca e nel Regno Unito, TotalEnergies sta- ha spiegato - La Norvegia svolgerà un ruolo di primo piano in questo portafoglio grazie ai suoi grandi depositi geologici e alle politiche governative di sostegno".