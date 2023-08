UE autorizza creazione di JV tra Samskip, Duisport e TX Logistik

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, lae tra l'olandese Samskip Holding e le tedesche Duisburg Hafen (Duisport) e TX Logistik. La JV gestirà il terminal bimodale ferroviario/stradale situato a Krefeld-Uerdingen, Duisburg.è un'azienda logistica globale che offre trasporti e servizi correlati via terra, mare, ferrovia e aria.è proprietaria del terminal e attualmente gestisce il porto di Duisburg e altri terminal situati in un raggio di 200 km.è una società di logistica ferroviaria che opera in Europa.La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta, dato il suo impatto limitato sul mercato. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata.