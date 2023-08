Wall Street contrastata, salgono Nasdaq e rendimenti Treasury

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.464 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.400 punti. Ottima la prestazione del(+1,65%); come pure, sale l'(+0,93%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+2,26%),(+1,15%) e(+0,80%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,64%),(-0,62%) e(-0,60%).Spicca la performance del Nasdaq, che ha registrato il maggior rialzo del mese di agosto, anche se il. Solitamente, le azioni tecnologiche faticano in un contesto di tassi elevati, rendendo il tandem in rialzo con i rendimenti di lunedì un movimento sorprendente.del Dow Jones,(+2,10%),(+1,70%),(+1,19%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,98%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,86%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,01%.Tentenna, che cede lo 0,85%.Al top tra i, si posizionano(+14,84%),(+9,31%),(+8,47%) e(+7,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,22%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,00%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,29%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,15%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,15 Mln unità; preced. 4,16 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,3%)15:45: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 52 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 49 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,3 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -2,5%)16:00: Vendita case nuove (atteso 701K unità; preced. 697K unità).