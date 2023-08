Wall Street debole guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.386 punti. Poco sotto la parità il(-0,28%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,31%.In settimana, è atteso l'annuale simposio della Federal Reserve a Jackson Hole dove il, pronuncerà un discorso venerdì 25 agosto.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,81%),(-0,56%) e(-0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,95%),(+0,72%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,48%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,28%.Tra i(+3,75%),(+3,37%),(+2,95%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,42%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,79%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,46%.