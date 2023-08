Zoom aumenta guidance dopo secondo trimestre oltre le attese

Zoom Video Communications

(Teleborsa) -, azienda statunitense diventata nota durante la pandemia per il suo programma di videoconferenze, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 luglio 2023) conpari a 1.138,7 milioni di dollari, in crescita del 3,6% su base annua. I ricavi Enterprise sono stati di 659,5 milioni di dollari, in crescita del 10,2% anno su anno, mentre i ricavi Online sono stati di 479,2 milioni di dollari, in calo del 4,3% anno su anno.L'è stato di 182 milioni di dollari, o 0,59 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 45,7 milioni di dollari, o 0,15 dollari per azione, nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023. L'è stato di 1,34 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,05 dollari su ricavi per 1,12 miliardi di dollari."La nostra missione di fornire una connessione umana illimitata rimane fondamentale mentreper contribuire a portare valore e migliorare la produttività ai nostri clienti con nuove funzionalità AI come Zoom IQ Meeting Summary e Team Chat Compose, nonché Intelligent Director", ha affermato, fondatore e CEO di Zoom.Il management ha. Zoom vede ora un utile per azione rettificato compreso tra 4,63 e 4,67 dollari e ricavi tra 4,485 e 4,495 miliardi di dollari. Tre mesi fa puntava a utili per azione rettificati da 4,25 a 4,31 dollari e ricavi da 4,465 a 4,485 miliardi di dollari. Gli analisti si attendevano indicazioni per 4,30 dollari di utili per azione rettificati su 4,49 miliardi di dollari di ricavi.