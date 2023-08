Bristol Myers, Commissione UE approva farmaco per il melanoma

Bristol Myers Squibb

(Teleborsa) -, una delle principali aziende farmaceutiche a livello mondiale, ha annunciato che lacome monoterapia per il trattamento adiuvante di adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con melanoma in stadio IIB o IIC.L'approvazione - si legge in una nota - si basa sui risultati dello studio di fase III CheckMate -76K in pazienti con melanoma in stadio IIB o IIC, in cui Opdivo harispetto al placebo."Con questa approvazione, ora possiamo offrire ai pazienti nell'Unione europea con melanoma resecato in stadio IIB o IIC un'opzione terapeutica efficace che riduce significativamente il rischio di recidiva della malattia", ha affermato, vice president, global program lead, presso Bristol Myers Squibb - Questa approvazione si basa sul nostro impegno di lunga data volto a portare, compresi gli stadi iniziali".