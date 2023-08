Eni, buyback per oltre 39 milioni di euro

Eni

Società del cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 14 e il 18 agosto 2023, nell’ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 13,9699 euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma, Eni ha acquistato 57.766.751 azioni proprie (pari all'1,71% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 765.185.980 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio e l’annullamento di 195.550.084 azioni proprie deliberato dall’Assemblea il 10 maggio 2023, Eni detiene 88.314.501 azioni proprie pari al 2,62% del capitale sociale post annullamento.Nel frattempo, sul listino milanese, lafa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 14,04 euro, con un calo dello 0,51%.