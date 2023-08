Foot Locker taglia guidance su indebolimento domanda consumatori

Foot Locker

(Teleborsa) -, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 luglio 2023) conin calo del 9,9%, a 1.861 milioni di dollari, rispetto alle vendite di 2.065 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2022. Escludendo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio, sono diminuite del 10,2%. Lesono diminuite del 9,4%, spinte dalla continua debolezza dei consumatori, dal cambiamento del mix di fornitori e dal riposizionamento di Champs Sports.Ilè diminuito di 460 punti base rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha registrato unadi 5 milioni di dollari, rispetto all'utile netto di 94 milioni di dollari del corrispondente periodo dell'anno precedente. L'è sceso a 0,04 dollari per azione, rispetto a 1,10 dollari nel corrispondente periodo dell'anno precedente.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,04 dollari su ricavi per 1,88 miliardi di dollari."Il nostro secondo trimestre è stato sostanzialmente in linea con le nostre aspettative, nonostante il contesto ancora difficile dei consumi - ha commentato la- Tuttavia, abbiamo notato une stiamo adeguando le nostre prospettive per il 2023 per consentire permetterci di competere al meglio per i consumatori sensibili al prezzo, pur continuando ad appoggiarci agli investimenti strategici che guidano il nostro piano Lace Up"."È importante sottolineare che continuiamo a faree cerchiamo di posizionare al meglio l'azienda per le prossime festività natalizie e in 2024", ha aggiunto.Il rivenditore di abbigliamento sportivoche le vendite scenderanno dall'8% al 9% per l', rispetto a una previsione precedentemente che prevedeva un calo dal 6,5% all'8% (vendite di negozi comparabili in calo dal 9% al 10%, rispetto alla precedente previsione che prevedeva un calo dal 7,5% al 9%). Inoltre, ha tagliato le previsioni sugli utili rettificati da 1,30 a 1,50 dollari per azione, scendendo da 2,00 a 2,25 dollari per azione.