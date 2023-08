Germania, ifo: peggiora la competitività dei produttori di macchinari

(Teleborsa) - Nella competizione per le quote di mercato,, secondo un sondaggio dell'istituto di ricerca tedesco ifo. "Nei mercati di vendita al di fuori dell'UE, i produttori tedeschi di macchinari e attrezzature si trovano ad affrontare una- afferma Nicolas Bunde, esperto del settore presso l'ifo. Il punteggio dell'indagine sulla competitività è sceso a- 14,3 punti, rispetto a -7,3 di aprile.Si tratta del. L'ultima volta che il valore è sceso a un livello altrettanto basso (-10,6) è stato durante la crisi finanziaria del gennaio 2009. Nei mercati dell'UE la competitività è scesa a -8,5 punti; sul mercato interno tedesco è sceso a -4,1.Laspesso limitano la produzione di macchinari e attrezzature, secondo il 40% delle aziende intervistate. "La carenza di lavoratori qualificati rappresenta una sfida particolare nel settore dei macchinari e delle attrezzature, che in Germania è dominato da imprese di medie dimensioni", afferma Bunde.Molti dei dipendenti della produzione sono più, mentre i colleghi più giovani raramente sono disposti a lavorare a turni. Inoltre, i produttori di macchinari e attrezzature si trovano nelle. Qui le aziende devono diventare ancora più attraenti come datori di lavoro se vogliono attrarre personale adeguato dalle grandi città.