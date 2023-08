INPS: "DURC sarà consultabile direttamente dal telefonino"

(Teleborsa) -è certamente una delle attestazioni più importanti per la vita economica del Paese. Proprio questa consapevolezza ha spinto l’Istituto a mettere in campo una strategia per rendere prontamente accessibili queste informazioni". Cosi l'INPS in una nota spiega che nell’ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell’Istituto perl’attuazione del PNRR e che mirano a rendere disponibili agli utenti informazioni e servizi in un approccio multicanale -Questo servizio - si legge -(smartphone o tablet). La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento.inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate.L’App “INPS Mobile”L’Istituto - si legge - "continua a interpretare