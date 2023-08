Intesa Sanpaolo, emessi 2,25 miliardi di euro in bond dual tranche

Intesa Sanpaolo

BNP Paribas

Bank of America

Crédit Agricole

HSBC

JPMorgan

Mediobanca

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha collocato con successo un', nell'ambito della strategia di pre-funding 2024, raccogliendo ordini complessivi per oltre 4,5 miliardi di euro. L'emissione è stata di. La significativa dimensione degli ordini e la loro granularità hanno permesso un restringimento di 20 punti base rispetto alle indicazioni iniziali di spread (rispettivamente pari a MS+125 punti base area e MS+220 punti base area), si legge in una nota.I dettagli dell'emissione: una tranche Senior Preferred aper un ammontare nominale di 750 milioni euro, ad un livello pari a mid swap + 105 bps, cedola del 4,375% e data valuta 29 agosto 2023; una tranche Senior Preferred aper un ammontare nominale di 1,5 miliardi euro ad un livello pari a mid swap + 200 bps, cedola del 5,125% e data valuta 29 agosto 2023."Focalizzandosi sulla tranche più lunga, glidi Intesa Sanpaolo, in un periodo nel quale i mercati sono tornati in tensione a causa dei dubbi sulla crescita della Cina e sul percorso di rientro dell'inflazione negli USA", ha commentato, Responsabile Direzione Centrale Tesoreria e Finanza di Gruppo di Intesa Sanpaolo.Leche hanno partecipato al collocamento in qualità di joint book runner sono state - oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo -Scendendo nei dettagli, la tranche a 4 anni ha ricevutocosì suddivisi: 66% Fund Managers; 21% Banks e Private Banks; 8% Assicurazioni; 3% Hedge Funds; 2% Altro. La distribuzione geografica evidenzia il 24% da Regno Unito/Irlanda, il 23% dalla Germania, il 22% dalla Francia, il 20% dall’Italia, 3% Spagna, 2% Svizzera, e il 6% da altri paesi.La yranche a 8 anni ha ricevutocosì suddivisi: 71% Fund Managers; 11% Banks e Private Banks; 7% Hedge Funds; 5% Official Institutions; 5% Assicurazioni e Fondi Pensione; 1% Altro. La distribuzione geografica evidenzia il 38% di partecipazione da Regno Unito/Irlanda, il 15% dalla Francia, l’11% dai Paesi Nordici, l’11% dall’Italia, 10% da Germania e Austria, 9% Paesi Bassi, e il 6% da altri paesi.