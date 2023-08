L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso (+2,28%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

indice tecnologico dell'Area Euro

listino milanese

Reply

WIIT

Ftse SmallCap

Esprinet

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 3.476,39 punti, a quota 155.905,34.L'intanto guadagna 7,53 punti, dopo un inizio di seduta a quota 870,23.Tra le medie imprese quotate sul, risultato positivo per, che lievita dell'1,54%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,58%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,44%.