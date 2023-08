Moderate perdite a Wall Street, in attesa di trimestrali retail e Nvidia

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 34.289 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 4.388 punti. Pressoché invariato il(-0,19%); poco sotto la parità l'(-0,28%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. Nel listino, i settori(-0,88%),(-0,77%) e(-0,53%) sono stati tra i più venduti.Gli investitori sono in attesa di un certo numero di, conche riporteranno prima della campanella, mentrerilasceranno i dati dopo la chiusura del mercato.Oltre alle trimestrali, gli operatori guarderanno anche ai. Inoltre, si prepareranno per l'inizio del simposio di due giorni della Federal Reserve a Jackson Hole, nel Wyoming, a partire da giovedì. Il presidente della Fed Jerome Powell dovrebbe palare venerdì.Tra i(+1,28%),(+0,78%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,20%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,07%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,18%.Al top tra i, si posizionano(+4,65%),(+3,23%),(+2,64%) e(+2,49%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,19%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,95%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,77%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,67%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 52 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 49 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,3 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -2,5%)16:00: Vendita case nuove (atteso 706K unità; preced. 697K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,3 Mln barili; preced. -5,96 Mln barili)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4%; preced. 4,7%).