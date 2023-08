Peloton rimanda obiettivo di free cash flow annuale positivo

Peloton

(Teleborsa) -, società statunitense che vende cyclette e tapis roulant da migliaia di dollari e corsi a distanza di fitness, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 giugno 2023) conpari a 642,1 milioni di dollari per i tre mesi, in calo del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di cui 220,4 milioni di dollari di ricavi del segmento Connected Fitness e 421,7 milioni di dollari di ricavi da Subscription. Laè stata di 241,8 milioni di dollari, rispetto al rosso di 1.255,3 milioni di dollari di un anno fa."Per la seconda volta nel risanamento di Peloton, abbiamo ottenuto un free cash flow positivo nell'ultimo trimestre - ha commentato il- Il free cash flow pro-forma è stato di 1 milione di dollari, quindi appena positivo e positivo solo su base pro-forma, che non era l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Tuttavia, abbiamo raggiunto un traguardo importante nel raddrizzare la struttura dei costi dell'azienda. Al momento, principalmente a causa della stagionalità delle nostre vendite di hardware, dei tempi di pagamento dell'inventario, delle spese di marketing mentre investiamo per la crescita e ci prepariamo per le festività natalizie e delle spese una tantum; ma prevediamo di raggiungere questo obiettivo ancora una volta nella seconda metà dell’anno fiscale 2024".L'aziendaun ricavi per ildell'anno fiscale 2024 tra i 580 e i 600 milioni di dollari, al di sotto delle stime medie degli analisti di 655,9 milioni di dollari (secondo i dati di Refinitiv)."Meno di 18 mesi fa, abbiamo deciso di garantire il successo a lungo termine di Peloton e continuiamo a fare progressi ogni trimestre - ha dichiarato la- Nonostante gli ostacoli imprevisti e significativi, meno di due anni dopo, la. Ora siamo molto più attrezzati per promuovere una crescita accelerata e su vasta scala della nostra base di abbonati poiché dimostriamo che Peloton è davvero per chiunque, sempre e ovunque".