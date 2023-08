Piazza Affari positiva. Bene le utilities, scende Unipol

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sul fronte macroeconomico, gli indici PMI hanno indicato che ad agosto l'ad un tasso accelerato con una contrazione della regione che si è estesa ulteriormente dal manifatturiero al terziario.Gli investitori attendono i, in uscita oggi dopo la chiusura di Wall Street, e ilal simposio annuale di Jackson Hole che inizia domani. Sempre sul fronte Fed, ieri Barkin (Fed di Richmond) ha sottolineato che la credibilità della banca centrale è strettamente legata al raggiungimento dell'obiettivo di inflazione al 2%, e che in questa fase la performance dell'economia statunitense è sorprendente specie nel confronto con molti altri paesi, e "piuttosto forte".Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. Lieve aumento dell', che sale a 1.904,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%.Lieve calo dello, che scende a +165 punti base, mentre ilsi attesta al 4,18%.composta, che cresce di un modesto +0,49%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,74%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,65%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 30.321 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,18%); leggermente positivo il(+0,51%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,27%. In luce, con un ampio progresso del 2,04%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,93%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,90%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,30%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.di Milano,(+3,92%),(+2,70%),(+2,56%) e(+2,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,10%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,86%. Tentenna, che cede lo 0,85%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.