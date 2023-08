Stellantis, rumors: valuta accordo con produttore di veicoli elettrici in Cina

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, starebbeper rafforzare la propria presenza nel più grande mercato automobilistico del mondo. Lo scrive Bloomberg, citando persone vicine alla questione.La casa automobilistica avrebbe esplorato la possibilità di collaborare con produttori cinesi di veicoli elettrici, tra cui, studiando varie opzioni su investire in un'azienda locale di veicoli elettrici o strutturare una partnership commerciale.L'articolo spiega che una partnership si adatterebbe alla, dopo che la società ha interrotto la produzione nel suo unico stabilimento Jeep in Cina lo scorso anno e ha valutato la fine di tutta la produzione automobilistica nel paese. Stellantis ha ancora una joint venture con Dongfeng Motor Group per vendere auto Peugeot e Citroen in Cina.