UPS, lavoratori ottengono 49 dollari l'ora in nuovo contratto

(Teleborsa) - I lavoratori di, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, hanno rche include significativi aumenti salariali e altri miglioramenti alle regole e agli orari di lavoro. Lo ha comunicato l'International Brotherhood of Teamsters, importante sindacato degli autotrasportatori degli Stati UnitiI membri del sindacato hanno votato con unoper ratificare il contratto collettivo, che interessa oltre 340.000 Teamsters UPS a livello nazionale."I nostri membri hanno appena ratificato l'. Questo contratto migliorerà la vita di centinaia di migliaia di lavoratori - ha affermato il General President di Teamsters, Sean M. O'Brien - I Teamsters hanno stabilito un nuovo standard e alzato il livello di retribuzione, benefit e condizioni di lavoro nel settore della consegna dei pacchi. Questo è il modello su come i lavoratori dovrebbero essere pagati e protetti a livello nazionale, ed è meglio che le aziende non sindacalizzate comeprestino attenzione".Gli attuali lavoratori Teamsters UPS a tempo pieno e part-time riceveranno. Per tutta la durata del contratto, gli aumenti salariali ammonteranno a 7,50 dollari l'ora. I lavoratori part-time guadagneranno non meno di 21 dollari l'ora, rispetto al minimo attuale di 15,50 dollari. Gli aumenti salariali per i lavoratori a tempo pieno manterranno gli UPS Teamsters come i fattorini più pagati della nazione, migliorando la loroTra gli altri diritti ottenuti, tutti i Teamsters UPS riceveranno per la prima volta il Martin Luther King Day come un giorno festivo completo edei conducenti.