Air Liquide corre a Parigi dopo upgrade Berenberg

Air Liquide

Air Liquide

(Teleborsa) - Gli analisti di Berenberg hanno alzato ilsul titolo, multinazionale francese attiva nella fornitura di gas industriali, apparecchiature e servizi per l'industria, a(dai precedenti 165 euro per azione), migliorando anche lasul titolo a "" da "Hold".Di conseguenza, è positiva la performance disulla Borsa di Parigi, dove si attesta a 164 euro, in, rappresentando uno dei migliori titoli del CAC 40 nella seduta odierna. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 165,2 e successiva a 167,3. Supporto a 163,1.