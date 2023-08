Banco BPM sostiene la crescita sostenibile di Metallurgica San Marco

(Teleborsa) -supporta gli investimenti sostenibili dicon un finanziamento di 6,5 milioni di euro in 6 anni. L’operazione ha come obiettivo la transizione ecologica e la, leader nel settore della lavorazione e personalizzazione dell’ottone, con particolare attenzione aldi performance ().Nata nel 1972, Metallurgica San Marco si colloca tra i principali player europei nellae fonda la propria autorevolezza sulla solidità strutturale e. Il volume di investimenti è in costante crescita. La sostenibilità è un pilastro per l’azienda e circa l'ottanta per cento della materia prima utilizzata è costituita da rottame proveniente da clienti, raccolta e recupero. Dopo aver ottenuto la, il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile realizzata con materiali da riciclo, la società ha avviato, inoltre, ilper contribuire a raggiungere la carbon neutrality.Banco BPM è oggi il terzo gruppo creditizio italiano per attivi con una presenza radicata nelle regioni del Nord Italia, tra quelle a più alta concentrazione industriale d’Europa. Il Gruppo opera nel solco della tradizione delle banche di territorio generando redditività per i suoi azionisti e creando valore per tutti gli stakeholder, così da ricoprire un ruolo da protagonista nello sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese."Questo finanziamento rappresenta un passo significativo uno sviluppo sostenibile per Metallurgica San Marco verso, che si propone come esempio virtuoso nel settore metallurgico", ha dichiarato il CEO di Metallurgica San Marco, aggiungendo "la sostenibilità è sia mezzo che obiettivo finale della produzione. La responsabilità sociale, infatti, è un elemento distintivo della presenza della nostra azienda sui mercati, tramandato di generazione in generazione dal suo management".