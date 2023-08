Borse europee in rialzo con i tech. Attesa per discorso Powell

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e tra le altre principali Borse Europee. Continuano a Correre i titoli tecnologici sulla scia dei conti del secondo trimestre di Nvidia , il colosso USA dei microprocessori, risultati migliori delle attese. L'intero settore è in fermento anche in seguito all’annuncio del prossimo sbarco al Nyse di Arm Holdings Gli occhi degli investitori restano concentrati sul, da cui ci si aspettano indicazioni sulle future mosse delle banche centrali , in USA ed in Europa, a settembre. L'attesa è per il discorso di Jerome Powell, in calendario domani pomeriggio, mentre Christine Lagarde interverrà venerdì in serata, ora italiana.Sul mercato valutario, L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,085. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,42%), raggiunge 79,22 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,17%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,35%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,41%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,37%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.308 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,70%),(+1,54%),(+1,52%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,69%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,41%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+1,94%),(+1,72%),(+1,45%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,62%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,33%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,21%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.