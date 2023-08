Consumi petroliferi, Unem: a luglio -2,6%. Nei primi 7 mesi 2023 -0,5%

(Teleborsa) - Tornano a scendere i consumi petroliferi italiani che a luglio mostrano una flessione del 2,6% nonostante il buon andamento dei prodotti autotrazione impiegati sia per la mobilità privata che aerea. In particolare la benzina ha mostrato un incremento del 7%, mentre il gasolio solo dello 0,8% grazie al secondo dato positivo consecutivo registrato dal canale extra-rete, dove si riforniscono prevalentemente i mezzi commerciali. In media, a luglio i prezzi al consumo della benzina sono stati inferiori di circa 16 centesimi di euro/litro rispetto allo stesso mese dello scorso anno, sebbene allora vigesse l'accisa ridotto, mentre quello del gasolio di ben 27 centesimi. Sempre a luglio il prezzo industriale (al netto delle tasse) sia di benzina che di gasolio è stato invece più basso di circa 4 centesimi rispetto alla media dell'area euro. È quanto rileva lnella suaAnchea sostenere i consumi sono stati la mobilità privata e il trasporto aereo che insieme hanno superato di quasi 700mila tonnellate i volumi dello stesso periodo del 2022. Lacon quasi 4,7 milioni di tonnellate (+7,3%, +321mila tonnellate), ha trainato in positivo i carburanti, mentre ilè risultato in leggero calo (-0,6%) a causa della flessione registrata sul canale extra-rete (-4,7%), non compensata dal recupero del canale rete (+1,4%). Complessivamente nei primi sette mesi il prezzo medio al consumo della benzina è risultato inferiore di 3,2 centesimi euro/litro rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre quello del gasolio di 4,9 centesimi.A luglio i consumi petroliferi italiani, sono stati pari a 5,2 milioni di tonnellate, in calo, a parità di giorni lavorativi, del 2,6% (-141mila tonnellate) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un rallentamento dovuto alla debolezza dei comparti manifatturieri e delle costruzioni, non del tutto compensato dal buon andamento dei servizi che hanno continuato a sostenere la nostra economia, con effetti positivi sulla mobilità, soprattutto stradale ed aerea che ha quasi chiuso il gap rispetto al periodo pre-pandemico. A pesare anche la decisa frenata dell'olio combustibile (sia per la termoelettrica che altri usi), della petrolchimica e dei consumi di raffineria. Rispetto al periodo pre-pandemico, i consumi totali sono ancora inferiori del 7,4%. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono stati pari a poco più di 2,9 milioni di tonnellate, di cui 0,8 milioni di benzina e 2,1 milioni di gasolio, con un incremento del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2022 (+69mila tonnellate), confermando di essere ancora leggermente superiori rispetto ai livelli precedenti la pandemia, unico caso tra i grandi Paesi europei. Latotale ha mostrato un incremento del 7% (+51mila tonnellate) rispetto a luglio 2022, con andamento analogo per la benzina venduta sulla rete, favorita dalla progressiva ibridizzazione del parco auto in atto da tempo, che sta interessando anche quegli automobilisti che usano i veicoli per fini professionali e dunque con alte percorrenze. Ilha mostrato un leggero recupero (+0,80/ rispetto a luglio 2022, +18mila tonnellate), in quanto la stabilità dei consumi rilevati sul canale rete (-0,1%), è stata controbilanciata per il secondo mese consecutivo dall'andamento positivo di quelli sull'extra-rete (+1,4%). Discreta crescita per il(+3 %), mentre prosegue con decisione la tendenza al recupero dei volumi di(jet fuel), che ha rilevato un incremento del 21,7% (+87mila tonnellate) rispetto a luglio 2022. Assoluta stabilità per il, negativo invece, anche questo mese, il contributo dei(-1,2%). Dopo un bimestre con variazioni negative torna il segno positivo per i(+3%), riprendendo un trend di crescita costante per tutto il primo quadrimestre. Dopo un bimestre in lieve risalita, torna a scendere la carica(-10,60/); deciso calo anche dei consumi di raffineria e della produzione di energia elettrica per la riduzione delle lavorazioni dovute ad alcune fermate per manutenzioni programmate. Variazioni positive invece per il(+4,2%) e del(+6,6%) per la riduzione dei prezzi, particolarmente elevati nel luglio 2022, che ne ha favorito la messa a scorta. Secondo mese consecutivo positivo anche per i(+8,2%), con una crescita moderata per gli usi motore (+2,5%), e molto più consistente per gli usi industriali (+13,8%) al terzo mese positivo consecutivo.Nei primi sette mesi 2023 i consumi petroliferi sono ammontati a 33,2 milioni di tonnellate, con un decremento dello 0,5% (-180mila tonnellate) rispetto allo stesso periodo 2022. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a 18,3 milioni di tonnellate, con un incremento dell'1,3% (+234mila tonnellate) rispetto ai primi sette mesi 2022. In particolare, rispetto al periodo gennaio-luglio 2022: laha mostrato un incremento del 7,3%, con una crescita analoga della benzina venduta sulla rete (+7,4%); ilha evidenziato un calo dello 0,6%, mentre il gasolio venduto sulla rete è aumentato dell'1,4%. Ilcontinua il suo recupero verso i livelli pre-pandemia con un aumento del 21,1% rispetto allo stesso periodo 2022. Complessivamente in ripresa i(+4%), dato il contributo che i prodotti petroliferi, ed in particolare i gas di raffineria, hanno avuto nel sostituire il gas naturale nei primi mesi dell'anno. In calo la(-20,8%) e il(- 15,8%), mentre si stabilizza la ripresa del(+3,8%).Nel mese di luglio, secondo i dati ANFIA, le nuove immatricolazioni di autovetture mostrano una crescita dell'8,7% rispetto a luglio 2022. In aumento le immatricolazioni delle auto a benzina e soprattutto a gpl, mentre risultano in lieve contrazione quelle a gasolio (-5,6%). Continua invece, tra le alimentazioni "tradizionali", la netta flessione delle immatricolazioni a metano che rispetto a luglio 2022 diminuiscono di oltre l'83%. Complessivamente, a luglio 2023 le nuove vetture immatricolate ad alimentazione tradizionale (56,5%) ed ibride HEV (35,6%) raggiungono un peso del 92,1% in linea rispetto al 92,3% di luglio 2022. Nei primi sette mesi 2023 le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato una crescita del 20,9%, rispetto allo stesso periodo 2022. Quelle a benzina hanno rappresentato il 28,2% del totale (come nei primi sette mesi 2022), quelle a gasolio il 19% (era il 20,2% nello stesso periodo del 2022), mentre le ibride HEV si sono attestate al 35,3% (era il 33,2% nello stesso periodo del 2022). Quanto alle altre alimentazioni, nel periodo considerato il peso delle auto a Gpl è stato del 9%, a metano dello 0,1%, quello delle elettriche ricaricabili deII’8,4% (era 8,8% nello stesso periodo 2022), di cui 4,6% PHEV/Plug-in e 3,8% BEV.