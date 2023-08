Costruzioni, fatturati e stipendi in aumento in quasi metà delle imprese

(Teleborsa) -sono temi sempre più importanti per il futuro del nostro Paese. Lo ha confermato il Governo che, negli ultimi giorni, ha modificato ilcon l’obiettivo, tra gli altri, di favorire le ristrutturazioni green. Secondo le stime, la revisione degli investimenti, già approvata dalla Commissione Europea, immetterebbe nel sistema circa 19 miliardi di euro in totale per RepowerEu, il nuovo capitolo da aggiungere al Piano. Di questi, buona parte interessano direttamente il mondo delle costruzioni: 4 miliardi saranno destinati a unper le famiglie a basso reddito, e altri 4 miliardi riguardano l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico. Una scelta che renderebbe laancora più centrale per l’economia italiana. Ma qual è lo stato di salute del settore?Secondo l’ultimosulle imprese di produzione, distribuzione e servizi per il settore edile e dell’impiantistica, divulgato in preparazione di SAIE, la(Nuova Fiera del Levante di Bari, 19 - 21 ottobre), in generale il comparto sta vivendo una fase di assestamento, dopo la crescita degli ultimi anni, possibile in parte proprio grazie all’impatto degli incentivi e dello sblocco dei cantieri.Partiamo dalla soddisfazione per il, il dato più eclatante: più di 9 aziende su 10 (93%) lo ritengono adeguato alla loro sostenibilità finanziaria. La, dunque, c’è ed è alta, ma rispetto alle ultime rilevazioni, solo una piccola quota (13%) ha dovuto rinunciare a lavori per eccesso di richieste (erano il 95% a gennaio 2023). Gli imprenditori, infatti, sono corsi al riparo con successo, puntando soprattutto sugli investimenti necessari per migliorare lae sull’assunzione di(entrambi 47%). In generale, gli incentivi e lo sblocco dei cantieri (entrambi al 59%) sono considerati decisivi per la crescita del settore nell’era post Covid. Il secondo, in particolare, ha guadagnato circa 30 punti percentuali rispetto al precedente Osservatorio SAIE di gennaio e potrebbe aumentare ancora nei prossimi mesi se ildovesse essere modificato.Guardando l’, più di 6 aziende su 10 (64%) si dichiarano complessivamente soddisfatte da come sta andando la propria azienda, con il 48% del campione che può vantare un aumento dei ricavi. Un dato, questo, in linea con ledi crescita del fatturato entro fine anno (51%). Se si considerano invece i prossimi tre anni, il 57% delle imprese prevede uno sviluppo del settore. Restando nel presente, la stessa percentuale si ritiene fiduciosa rispetto allo, nonostante alcune criticità socioeconomiche particolarmente percepite dal settore come l’aumento del costo del lavoro (65%) e dell’inflazione (57%).In seguito all’ondata die al conseguente aumento del costo della vita, il 46% delle aziende è ricorsa ad un aumento degli stipendi dei propri, un dato in netto rialzo rispetto a gennaio (era il 24%). Gli investimenti delle imprese non si esprimono solo in termini economici, ma anche attraverso altricome la formazione e il rafforzamento delle competenze interne. Su questo fronte, circa 7 aziende su 10 (72%) si considerano soddisfatte dal livello di competenze del proprio personale. Altri aspetti fondamentali sono gli investimenti in tecnologia e sostenibilità. Nel primo caso, quasi la totalità delleha previsto negli ultimi mesi misure di potenziamento dellae della(rispettivamente l’85% e 82%).Nel secondo, invece, sono soprattutto due le azioni concrete che gli operatori del comparto stanno intraprendendo: l’utilizzo di dispositivi a(78%) e l’installazione di impianti di produzione d’energia derivante da(78%). In vista di un’ulteriore crescita futura, gli imprenditori guardano soprattutto all’allargamento della propria rete di contatti, al conseguente accrescimento della(rispettivamente 82% e 80%) e, infine, al miglioramento delle conoscenze in materia di(46%). Tutti elementi che rappresentano il cuore di SAIE Bari.“Come emerge dai dati del nostro Osservatorio, la filiera sta vivendo una fase molto positiva. Le imprese sono generalmente soddisfatte, gli stipendi aumentano e il ruolo del settore in Italia è sempre più di primo piano – ha affermato, Direttore di SAIE. Gli incentivi, oltre che la realizzazione di nuove infrastrutture e la ristrutturazione dell’esistente in chiave green rappresentano occasioni imperdibili di sviluppo per il comparto. Il futuro della filiera e del Paese passa anche da qui. SAIE Bari, in programma dal 19 al 21 ottobre, sarà il luogo in cui le imprese potranno approfondire questi temi, stimolandosi sinergicamente attraverso l’esposizione e momenti di formazione, informazione e confronto anche con la politica, le istituzioni e le principali associazioni di categoria.La scelta dinon è casuale: il capoluogo pugliese è tra le città del Sud maggiormente in grado di accogliere e attirare tante eccellenze del comparto. La fiera sarà un punto di ritrovo e connessione per il tessuto produttivo legato all’edilizia del Centro e del Sud. Una manifestazione che ha avuto un grande successo nel 2019 e nel 2021 e che ogni anno si alterna in modo strategico con SAIE Bologna per permettere agli operatori di tutta Italia di avere la giusta visibilità e potersi costantemente aggiornare sui temi più caldi.”