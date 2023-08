Denaro sui titoli tech dopo Nvidia. Corre STM

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Si conferma tonico a metà mattina il titolo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,87%, sulla scia dei risultati record pubblicati daL'intero settore tech è in fermento anche in seguito all’annuncio del prossimo sbarco al Nyse di Arm Holdings , in quella che dovrebbe essere la più grande IPO del 2023 e potrebbe riaccendere lo sbarco in Borsa di aziende tech in un periodo molte negativo per l'arrivo sui mercati pubblici di queste società.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 43,65 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 44,58. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 45,51.