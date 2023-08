Positivo il Mercato americano aspetta Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, in vista dell'apertura del simposio di Jackson Hole della Federal Reserve con il numero uno della banca centrale americana, Jerome Powell, che parlerà domani, venerdì 25 agosto. Molti analisti si aspettano che rafforzi il messaggio che le decisioni della Fed continueranno a dipendere dai dati.Ilha messo a segno un +0,54%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.436 punti. In netto miglioramento il(+1,6%); come pure, positivo l'(+1,22%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,92%),(+1,90%) e(+0,99%).del Dow Jones,(+3,80%),(+3,37%),(+2,19%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,67%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,73%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,65%.(+4,13%),(+3,58%),(+3,54%) e(+3,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,28%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,43%.Tentenna, che cede lo 0,93%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4%; preced. 4,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 244K unità; preced. 239K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 71,2 punti; preced. 71,6 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. -1,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,7%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 117 punti)14:15: Occupati ADP (preced. 324K unità).