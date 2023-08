VNG si prepara a sbarcare al Nasdaq

VinFast

(Teleborsa) -, proprietaria tra l'altro del servizio di messaggistica Zalo, ha ufficialmente presentato domanda per la sua quotazione al Nasdaq. Si tratta di un traguardo importante, poiché VNG potrebbe diventare la prima impresa tecnologica del Vietnam a essere quotata negli Stati Uniti., VNG è attiva in un'ampia gamma di servizi online, tra cui streaming, pagamenti mobili, giochi online e messaggistica.L'annuncio segue la recente entrata al Nasdaq di, il produttore vietnamita di veicoli elettrici che mira al mercato USA.Secondo i documenti presentati alla SEC, l’autorità di regolamentazione del mercato azionario statunitense, VNG intende lanciare circa 22 milioni di azioni. Tuttavia, non è ancora stata fissata la fascia di prezzo proposta.