Aston Martin corre a Londra dopo upgrade di Jefferies

Aston Martin Lagonda Global Holdings

(Teleborsa) - Gli analisti di Jefferies hannoda "hold" lasul titolo, casa automobilistica britannica specializzata in veicoli luxury, alzando anche il target price a 420p per azione (dai precedenti 300p per azione).Di conseguenza, spicca il volosulla Borsa di Londra, dove si attesta a 334p, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 341p e successiva a quota 35p. Supporto a 328p.