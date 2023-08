Ericsson e Huawei, accordo per concessione di licenze incrociate di brevetti

Ericsson

(Teleborsa) -, azienda cinese ativa nella fornitura di infrastrutture ICT e dispositivi smart, ed, azienda svedese attiva nello stesso campo, hanno firmato un(Patent Cross-Licensing Agreement) che coprono brevetti essenziali per un'ampia gamma di standard quali 3GPP, ITU, IEEE e IETF per le tecnologie cellulari 3G, 4G e 5G.L'accordo copre le rispettive vendite di infrastrutture di rete e dispositivi consumer,brevettate e standardizzate, si legge in una nota."Siamo lieti di annunciare il rinnovo del nostro accordo globale di licenza incrociata con Huawei - ha affermato- Entrambe le società contribuiscono in modo determinante agli standard di comunicazione mobile e riconoscono il valore della proprietà intellettuale di ciascuna. Questo accordo dimostra l’impegno di entrambe le parti affinché la proprietà intellettuale debba essere rispettata e premiata e che le principali innovazioni tecnologiche debbano essere condivise in tutto il settore"."Siamo lieti di aver raggiunto un accordo di cross-licensing globale a lungo termine con Ericsson - ha dichiarato- In qualità di principali contributori deigli standard essential patent (SEP) per la comunicazione mobile, le aziende riconoscono il valore della proprietà intellettuale dell'altra, e questo accordo crea un ambiente brevettuale più forte".