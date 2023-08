Eventi e scadenze del 25 agosto 2023

Domenica 20/08/2023

Giovedì 24/08/2023

Venerdì 25/08/2023

(Teleborsa) -- Alla 44a edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli parteciperanno numerose personalità politiche e istituzionali tra le quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ministri Giorgetti, Calderone, Schillaci, Tajani, Urso, Fitto, Roccella, Salvini e Pichetto Fratin, la Presidente della Corte Costituzionale e i CEO di Invitalia e di Ferrovie dello Stato- La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono i banchieri centrali di tutto il mondo oltre a politici, accademici e Ministri delle finanze delle principali economie- Austria - S&P Global, Fitch e Moody's pubblicano la revisione del merito di credito- Slovacchia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Repubblica Ceca - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Bilancio finanza pubblica del Canada- Speech di Christine Lagarde al Jackson Hole Economic Symposium, organizzato dalla Federal Reserve Bank di Kansas City- Svezia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito12:00 -- Rimini e Argenta - Intervento del Presidente Mattarella alla 44^ edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli e successiva deposizione di una corona di fiori in occasione dell'anniversario della morte di don Giovanni Minzoni- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo