Fed, Collins: potrebbero essere necessari ulteriori rialzi dei tassi

(Teleborsa) - La presidente della Federal Reserve di Boston,, ha dichiarato che ladi interesse e che probabilmente dovrà mantenerli elevati per un periodo prolungato, anche se dovesse decidere contro un altro aumento nei prossimi mesi."Potremmo aver bisogno di ulteriori incrementi, edi tempo", ha detto a Yahoo Finance in un'intervista da Jackson Hole, nel Wyoming, dove i funzionari della Fed stanno partecipando al loro simposio annuale."Penso cheper essere sicuri che stiamo assistendo a un riallineamento duraturo della domanda e dell'offerta, necessario per riportare l'inflazione su un percorso che la riporterà al 2%", ha affermato.Collins ritiene anche "estremamente probabile che dovremo resistere per un periodo di tempo considerevole, ma". "Potremmo essere vicini ma potremmo aver bisogno di aumentare un po' più in là", ha aggiunto.