Manovra, maggioranza in cerca di almeno 16 miliardi

(Teleborsa) -ci sarà laal rientro dalle ferie: una sorta di brain storming per fare due conti e mettere sul tavolo tutte le opzioni per la prossima. Numeri che ancora non tornano perchéper finanziare un finanziaria sulla parte bassa della forchetta (25 miliardi anziché i 30 previsti)al prossimo anno.Al momento, infatti, lada sola vale 9 miliardi, poi c'è la, le maggiori risorse promesse per lae quelle per il rinnovo dei, inclusa la scuola. Vi sono poi le misure bandiera come il, fortemente voluto da Salvini, e l'attuazione della, su cui il governo si gioca la credibilità.Quanto al finanziamento,al momento circacosì suddivisi:generato dal DEF di aprile e dallo scostamento fra deficit tendenziale previsto il prossimo anno (3,5%) e quello programmatico (3,7%); circaarriverebbero da unadei ministeri;di gettito sarebbero messi da disposizione dallae costituirebbero una una tantum. C'è poi chi rilancia la tradizionale, che stando al numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, frutterebbeda qui al 2025.Le previsioni economiche non lasciano margine di flessibilità quanto a PIL, dal momento che si attende per gli ultimi due trimestri del 2023 un peggioramento dell'economia . tanto che l'obiettivo proposto dal DEF di un PIL 2023 a +0,9% sarebbe già un risultato importante.Unica opzione sul tavolo per reperire risorse fresche sembrerebbe quella di, anche se ilsi è detto più voltead usare la leva del deficit. Sia perché verrebbe considerata un pessimo biglietto da visita nell'ambito delle trattative per la riforma del Patto di stabilità sia per l'impatto negativo che si avrebbe sui mercati e sullo spread. Ma da più parti, all'interno della, si faper un innalzamento più o meno marcato. A favore di questa ipotesi due considerazioni: questo sarebbe l'ultimo anno di sospensione del vecchioe l'avvicinarsi delleche rendono la Commissione europea più prudente nelle relazioni con un Paese fondatore come l'Italia.