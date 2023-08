Mercati europei in rialzo in attesa dei discorsi di Powell e Lagarde

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre gli investitori attendono i, in programma oggi al simposio di Jackson Hole della Federal Reserve statunitense.Sul fronte macroeconomico, inla seconda lettura ha confermato lanel 2° trimestre, con il contributo positivo di domanda interna e scorte compensato dall'apporto negativo del commercio estero, mentre l'ha registrato una nuova contrazione ad agosto, a un livello coerente con una contrazione del PIL nel 3° trimestre. In, isi sono confermati in netto calo a luglio.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,30%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.914,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 79,91 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +167 punti base, con ilche si posiziona al 4,19%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,21%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,34%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,5%.Aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.223 punti. Guadagni frazionali per il(+0,36%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,43%).di Milano, troviamo(+3,65%),(+1,25%),(+1,22%) e(+1,18%).Al Top tra le azioni italiane a(+2,77%),(+1,65%),(+1,64%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,22%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%. Tentenna, che cede lo 0,71%.