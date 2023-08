Borse europee toniche assieme a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A sostenere i mercato concorre l'ottima, dopo le agevolazioni fiscali introdotte da Pechino sul trading azionario. Ormai alle spalle lea Jackson Hole, si guarda già aied a quelli sulUSA in uscita questa settimana.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,081. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.915,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,46%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,18% a quota +168 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,24%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,38%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a 0%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,54%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,67% a 28.396 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.371 punti.Poco sopra la parità il(+0,67%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,46%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,84%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,68%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,60%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,57% in attesa di novità sulla rete.del FTSE MidCap,(+4,63%),(+2,61%),(+2,41%) e(+2,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,39%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,08%.Tentenna, che cede lo 0,93%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,82%.