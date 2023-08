Controesodo sotto vento e piogge: forti rallentamenti in direzione Nord

(Teleborsa) - Domenica complicata sulle strade e sulle autostrade italiane. Ilal termine delleè stato reso ancora più complicato dallesoprattutto al Nord colpito da piogge e venti molto forti. In poche ore la tempesta che ha investito il Nord del Paese, dalla Lombardia alla Liguria, ha causato disagi con centinaia di richieste di intervento, proprio mentre in molti rientravano in città in autostrada. Oltre alle code per incidenti, gli automobilisti hanno dovuto affrontare infatti anche glicausati dalle bombe d'acqua.Nei prossimi giorni è previsto unmeno intenso ma l'allarme per inon è ancora finito qui visto che il forte maltempo proseguirà la sua corsa verso il resto del Paese, anche in quelle zone che hanno potuto avere un giorno di sole in più.Massima allerta sugli estremi bacini settentrionali della, in Valchiavenna, arancione in sei regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto. Come fa sapere la, i fenomeni saranno accompagnati da intense piogge, grandinate, temporali e forti raffiche di vento. Le regioni più colpite nei giorni scorsi da grandine e intensi rovesci sono state ile la: centinaia, qui, gli interventi dei vigili del fuoco.alcuni container depositati nel piazzale di una ditta sono stati sollevati e spinti dal vento su una strada provinciale. A Rino di Sonico, un paesino nelin alta Valcamonica, sono state evacuate nella notte tra sabato e domenica una settantina di persone a causa dell'allarme per esondazione del torrente Val Rabbia. Forti disagi anche indove la situazione è peggiorata con il passare delle ore. Nella regione si prevedono inoltre mareggiate e vento forte, condizioni meteomarine che hanno convinto il ministero dell'Interno a cambiare il porto di destinazione per l': sarebbe dovuta arrivare a Genova ma sbarcherà invece a Napoli.In, lo spettacolo dei fuochi d'artificio in programma a Forte dei Marmi è stato spostato alle 22 di martedì, mentre la Fiera annuale legata alla festa del santo patrono è stata annullata.Traffico sulleè aumentato sempre più sotto a una pioggia battente. Sull', tra Chiavari e Rapallo, una bomba d'acqua ha infatti provocato un allagamento che ha costretto gli automobilisti a fermarsi. Si sono così formati quattro chilometri di coda. Incolonnamenti ci sono stati anche intra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per traffico intenso e in AutoFiori in, tra Bordighera e la barriera del confine di Stato. Code di sei chilometri anche sull', tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli, in direzione Modena.