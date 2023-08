Eventi e scadenze: settimana del 28 agosto 2023

Sabato 26/08/2023

Lunedì 28/08/2023

Sesa

Martedì 29/08/2023

Best Buy

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Hewlett Packard Enterprise

HP

Italian Exhibition Group

Sesa

Mercoledì 30/08/2023

Salesforce

Giovedì 31/08/2023

Aquafil

Brunello Cucinelli

Campbell Soup

Dell Technologies

Dollar General

Eviso

Vimi Fasteners

Visibilia Editore

Venerdì 01/09/2023

(Teleborsa) -- La sesta edizione de "La Piazza" organizzata da affaritaliani.it, si svolge a Ceglie Messapica. Tra gli ospiti, i ministri Salvini, Urso, Calderone, Tajani e Fitto, il viceministro Sisto, i sottosegretari di Stato Gemmato e Durigon e i presidenti di ANCI e Agenzia ICE- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Borsa di Londra chiusa per festività- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 30 aprile 2023- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Riunione informale dei ministri della Difesa- Asta BOT; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2023- Assemblea: Bilancio 2a convocazione- Riunione informale dei ministri degli Affari esteri – Gymnich- Il Festival di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di luglio- Asta medio-lungo- Risultati di periodo- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori11:00 -- Torre Pellice (TO) - Il Presidente Mattarella incontra la comunità Valdese16:15 -- Il presidente e il direttore generale di TELT annunciano le imprese vincitrici della gara d'appalto internazionale per i lavori di scavo e costruzione del tunnel di base della Torino-Lione sul versante Italiano. La presentazione si svolge a Roma- Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica- L'appuntamento annuale del forum Ambrosetti, di The European House – Ambrosetti che si svolge a Villa d'Este, riunisce Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale- Belgio e Islanda - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Bilancio finanza pubblica della Francia- Ita-coin; €-coin- Immatricolazioni di agosto a cura del Ministero dei Trasporti- Cipro e Montenegro - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Ungheria - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Regolamento medio-lungo