Germania, Ifo: sentiment export in peggioramento

(Teleborsa) -. Lo rivela l'ultimo sondaggio dell', istituto privato di ricerca economica tedesco, in base aspettative sull'export rilevate nel mese di agosto. L'indice sul sentiment è sceso infatti a, rispetto ai -6 punti di luglio."Gli esportatori tedeschi continuano a lottare con la debolezza della domanda globale",, responsabile dei sondaggi dell'Ifo, aggiungendo "sempre più aziende si lamentano di non essere capaci di competere a livello globale".Nel, tuttavia, ile le imprese ora si aspettano un aumento delle esportazioni. Anche le aziende dell'industriae i produttori disi aspettano undelle loro vendite internazionali. Nella produzione, le risposte positive e negative sono più o meno. Per contro, le prospettive per isono ulteriormente p. Anche l’industria deiprevede undelle esportazioni.