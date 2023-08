illycaffè con Ethiopian Coffee and Tea Authority per il primo Training Center africano

(Teleborsa) -, istituzione governativa per sostenere lo sviluppo dell’industria del caffè, del tè e delle spezie, hanno siglato un accordo perdel caffè dalla pianta alla tazzina, attraversoche si terranno prevalentemente nele sono rivolte a coltivatori, esportatori, gestori di bar e baristi.Il centro di formazione, primo nel suo genere del continente africano, realizzato in partnership tra Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (), l’United Nations Organization for Industrial Development (),e l’, ha lo scopo di soddisfare gli standard internazionali di esportazione del caffè di qualità e promuovere la formazione di operatori competenti che creino valore in questo settore per il Paese."Il caffè etiope è considerato il miglior caffè Arabica al mondo. La nostra sfida è quella di potenziare l’offerta e i servizi della filiera, contribuendo allo sviluppo economico locale", spiega, AD di illycaffè, aggiungendo "attraverso la partnership pubblico-privato con l’Ethiopian Coffee Tea Authority vogliamo creare delle sinergie per incrementare la qualità e quindi la sostenibilità delle comunità del caffè"."L'Etiopia non è solo la terra di origine del caffè, ma anche un luogo in cui è possibile scoprire aromi sempre nuovi. Il sapore unico e l’altissima qualità del nostro caffè naturale sono conosciuti in tutto il mondo", ha commentato, Direttore Generale di Ethiopian Coffee and Tea Authority.