Mercati europei positivi. A Piazza Affari si mette in luce TIM

(Teleborsa) -, che si allineano alla, dopo una serie di misure fiscali messe a punto dalla Cina per stimolare il trading azionario.dopo che le banche centrali hanno confermato ila Jackson Hole.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.914,7 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%.Invariato lo, che si posiziona a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,24%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,42%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,58%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 28.440 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 30.412 punti.In frazionale progresso il(+0,63%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,58%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 2,59%, in vista del Dpcm sulla vendite della rete che potrebbe essere approvato già stasera.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,79%.In luce, con un ampio progresso dell'1,75%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,75%.del FTSE MidCap,(+4,86%),(+3,34%),(+2,41%) e(+2,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede l'1,20%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.