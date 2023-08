Riksbank, Floden: politica monetaria rimarrà restrittiva per periodo abbastanza lungo

(Teleborsa) - "L'inflazione sta andando nella giusta direzione, ma c'è ancora molta strada da fare e laa venire". Lo ha affermato Martin Flodén, vice governatore della banca centrale svedese (Riksbank) in un discorso a Stoccolma."Se è vero che il livello medio dei prezzi è aumentato lentamente negli ultimi mesi, ciò è dovuto al calo dei prezzi dell'energia - ha spiegato - I prezzi delle altre sottocategorie inferiori all'inflazione media continuano ad aumentare troppo rapidamente. Ciò vale in particolare per i prezzi dei, che hanno unarispetto ai prezzi dell'energia".Per quanto riguarda l'andamento dell'economia, "all'inizio di quest'anno abbiamo continuamente corretto le previsioni sul PIL, poiché gli sviluppi erano più forti del previsto. Ora, dopo l'estate, sembra che le".Unin questo contesto è la, ha affermato Flodén: "Rischia di contribuire a mantenere elevate pressioni inflazionistiche. La debolezza sembra essere legata, ad esempio, al comportamento trend-following, alle preoccupazioni per il settore immobiliare svedese, alla situazione geopolitica e all'immagine della Svezia, nonché all'aspettativa che la Riksbank aumenterà i tassi di interesse meno di altri paesi"."Ma a mio parere - ha aggiunto - nulla di tutto ciò può giustificare l'entità del deprezzamento della corona. Ci sono anche molti punti di forza nell'economia svedese e".