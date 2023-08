Sicily by Car, emesse 828.000 azioni dopo esercizio warrant promotori

Sicily by Car

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha comunicato che - a seguito dell'esercizio di tutti i 1.380.000 "Warrant SbC Promotori I Serie" da parte delle società promotrici di Industrial Stars of Italy 4 e sulla base del rapporto di esercizio pari a x0,60 - sono state. Tali azioni sonoa decorrere dalla data odierna.In conseguenza di quanto sopra, ildi Sicily by Car è rappresentato da 36.758.000 azioni prive dell’indicazione del valore nominale, suddivise nelle seguenti categorie: 32.508.000 azioni ordinarie (IT0005556581), negoziate su EGM; 3.000.000 azioni ordinarie auto-estinguibili (IT0005556938), non negoziate su EGM né su diverso mercato; 1.250.000 performance shares (IT0005556920), non negoziate su EGM né su diverso mercato.