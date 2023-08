Venezia, Generali: il 1 settembre "Lights! Camera! Impact!" organizzato da The Human Safety Net

(Teleborsa) -e unache mette la creatività al servizio delle questioni sociali. Organizzato da(movimento fondato nelquesto incontro didella narrazione d'impatto si terrà in occasione dell'80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, venerdì primo settembre, dalle ore 17.00.Saranno presentatedi film che affrontano iematiche che sono al centro della missione di The Human Safety Net.che vededell’integrazione con le diverse narrative che ne vengono tratte sui media. In particolare, lacinematografica può aiutarci a guardare in maniera differente le voci e le esperienze di vita delle persone che cercano un futuro altrove. Con The Human Safety Net, la nostra missione è quella di fornire un concreto supporto a coloro che intendono costruire un percorso imprenditoriale o lavorativo, come elemento strategico per l’integrazione, mettendo a disposizione strumenti per sviluppare talenti e competenze", ha commentatoi di Genola, Presidente della Fondazione The Human Safety Net.L'anteprima italiana del cortometraggiofrutto della collaborazione tra UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e i pluripremiati registi Platon e Anadil Hossain, seguirà l'intervento di apertura di Gabriele Galateri di Genola, Presidente di The Human Safety Net., sfidando il modo in cui guardiamo il mondo e gli altri. Ora più che mai, abbiamo bisogno della nostraper rendere questa connessione più efficace", sottolineaanche, regista di "The Walk", chesul fenomeno globale della Piccola Amal (la marionetta di 3,50 metri raffigurante una bimba siriana rifugiata che ha girato il mondo, sensibilizzando l'opinione pubblica sul tema dei rifugiati), nell'ambito di una, cofondatrice, presidente e CEO di Vital Voices sul potere della narrazione e della collaborazione guidata dalle donne.La stessaha dichiarato: "abbiamo potuto constatare in prima persona il potere della narrazione nel superare problemi apparentemente inaffrontabili e nell'unirci per trovare soluzioni".su come i film possono guidare il cambiamento e avere un impatto reale. Tra i relatori figurano DanielleTurkov-Wilson (CEO di Think-Film), le attrici(presente al Festival anche nel cast di “Coup de Chance”) e(candidata all'Oscar per il suo ruolo nel film di Alfonso Cuarón, Leone d'Oro e Premio Oscar, “Roma”) e, regista di documentari vincitori di numerosi premi.The Human Safety Net - chiude la nota -affinché possano esprimere il loro potenziale e migliorare le condizioni di vita e quelle delle loro famiglie e comunità. Con “Lights! Camera! Impact" The Human Safety Net chiama a raccolta voci dinamiche provenienti dal mondo dello spettacolo, della filantropia e della difesa dei diritti umani, in collaborazione con Think-Film Impact Production, società media che quest'anno lancerà la prima edizione del Collateral Impact Award alla Mostra del Cinema, e con Vital Voices Global Partnership, un'organizzazione globale che investe, connette e amplifica le voci di donne leader che affrontano le grandi sfide del nostro tempo.