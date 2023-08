eViso sigla nuovo contratto fornitura con operatore Reseller per 100 Gwh

eVISO

(Teleborsa) -annuncia di aver sottoscritto unper un platfond di, equivalente ad unIl contratto con il nuovo reseller confermabasata sull’infrastruttura digitale proprietaria, che automatizza la catena di valore dal produttore al consumatore.Nel mercato di fornitura di elettricità e servizi agli operatori reseller, ilcomunicato in data odierna è. In questo specifico segmento ilin nome dei resellers èin soli 24 mesi, dai 13.000 serviti nel 2020 agli oltre 220.000 utenti serviti nel 2022.eVISO ha anchecon l’inserimento di, professionista del settore con oltre 15 anni di esperienza nello specifico segmento di vendita di elettricità, gas e servizi ai resellers, presso primari operatori del Nord Est."Continua con soddisfazione la campagna di acquisizione di nuovi contratti con i resellers con un nuovo accordo che aggiunge 100 GWh di platfond di volumi di energia elettrica per il periodo 23/24", commenta, direttore generale di eVISO, aggiungendo "siamo fiduciosi che la proposta di valore di eVISO porterà ulteriori significativi aumenti di energia erogata al canale resellers nel futuro prossimo".