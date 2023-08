Fukushima, Giappone minaccia ricorso al Wto contro il divieto di importazione di prodotti ittici della Cina

(Teleborsa) - Ilha dichiarato che è pronto a fare ricorso contro ladavanti all'(Wto) per chiedere l'annullamento del divieto di Pechino su tutte ledidopo il rilascio di acqua radioattiva trattata dalla centrale nucleare di. Il ministro degli Esteri giapponese,, ha detto ai giornalisti che Tokio intraprenderà "le azioni necessarie in vari modi, incluso quello previsto nel quadro dell'OMC".Anche il ministro della Sicurezza economica,, ha affermato che la denuncia all’OMC potrebbe diventare un’opzione se dovesse fallire la via diplomatica.Nel frattempo, aziende e strutture pubbliche giapponesi continuano a ricevereda numeri di telefono con il prefisso cinese +86 in cui si lamenta il rilascio di acqua a Fukushima. L'agenzia nazionale di polizia giapponese ha fatto sapere di aver ricevuto finora 225 segnalazioni di chiamate moleste e il governo ha affermato che sta cercando aiuto da parte delle società di telecomunicazioni per bloccare le chiamate. "È estremamente deplorevole e preoccupante il gran numero di chiamate moleste che probabilmente provengono dalla Cina", ha dichiarato il ministro del Commercio,, durante una conferenza stampa.Il ministro ha aggiunto che il governo sta raccogliendo informazioni sulledi movimenti volti a boicottare i prodotti giapponesi ine lavorerà con i leader aziendali per affrontare la situazione.