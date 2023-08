Gazprom, utile 1° semestre crolla con calo esportazioni verso Europa

(Teleborsa) -, colosso energetico a controllo statale, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 296,2 miliardi di rubli (circa 2,86 miliardi di euro), in netto calo rispetto ai 2,5 trilioni di rubli dello stesso periodo dello scorso anno. Isono scesi a 4,11 trilioni di rubli (circa 39,7 miliardi di euro), in calo di oltre il 41% rispetto a un anno fa. Per entrambi i dati si tratta dei valori più bassi dalla prima metà del 2020."Ilè stato parzialmente compensato dall', che continuerà a crescere nel rispetto degli obblighi contrattuali, nonché dall'efficiente gestione del business petrolifero", ha commentato Famil Sadygov, vicepresidente del comitato direttivo di Gazprom.Ilrettificato alla fine del secondo trimestre del 2023 ammontava a circa 4,9 trilioni di rubli, con la sua crescita rispetto alla fine del 2022 che è "in gran parte dovuta all'impatto delle differenze di cambio", sottolinea Sadygov. Ilrettificato in dollari è pari a 1,9, "un range di comfort" secondo il manager.Scendendo più nei dettagli del resoconto, pubblicato dalla società nel suo canale Telegram, Gazprom ha generato unadi 18,6 miliardi di rubli (circa 180 milioni di dollari) neldel 2023, dopo un utile netto di 1,03 trilioni di rubli un anno prima (circa 9,9 miliardi di euro).