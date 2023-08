Lavoratori spettacolo, Sangiuliano: "Realizzata indennità discontinuità, norma di giustizia sociale"

(Teleborsa) - "Il mondo dello spettacolo lo chiedeva da decenni e noi siamo riusciti a realizzarlo, lasciatemelo dire, anche in tempi brevi". Così il, ha commentato nella conferenza stampa in corso a Palazzo Chigi lo schema di decreto legislativo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei, approvato, in esame preliminare, ieri sera in Cdm.Il provvedimento è il risultato del lavoro congiunto svolto dale dallavoratori dello spettacolo a tempo determinato (che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; prestino a tempo determinato attività al di fuori della prima ipotesi ma pur sempre nel settore dello spettacolo); lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.A decorrere dal 1 gennaio 2024 è prevista l'introduzione di una specifica, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione.Laè di 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni a decorrere dal 2026. Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro (pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo); dal contributo di solidarietà, a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (pari allo 0,50 per cento della retribuzione); dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità. Il numero dei beneficiari del provvedimento sarà di circaA questi andranno in media, a decorrere dall'anno 2023, circaL'indennità sarà erogata in un'unica soluzione previa, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente. ''Lo schema di decreto legislativo varato dal Consiglio dei Ministri – ha dichiarato– ha un'importanza grandissima e rappresenta una norma di giustizia sociale da troppi anni attesa. Siamo riusciti, in tempi rapidissimi, a dare seguito alla nostra promessa di intervenire per tutelare una delle categorie più esposte e che da tempo reclamava un intervento. Abbiamo voluto occuparci delle tante lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che non sono sui palchi, che non hanno visibilità, ma il cui lavoro oscuro è indispensabile e consente a questi momenti di cultura di realizzarsi. Ringrazio il Ministro Calderone, il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, gli esponenti della maggioranza, i Presidenti delle Commissioni Cultura Roberto Marti e Federico Mollicone, ma anche quelli dell'opposizione come l'onorevole Matteo Orfini, che si sono attivamente adoperati per il provvedimento. Con oggi diamo concretezza e protezione a tutti quei lavoratori del mondo dello spettacolo che subiscono più degli altri gli effetti negativi di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità"."Con questo provvedimento – ha commentato– interveniamo su un comparto, come quello dello spettacolo, fortemente penalizzato dalla pandemia. E che in futuro avrà a disposizione un nuovo ammortizzatore in grado di difendere la dignità dei lavoratori in caso di interruzione involontaria dell'attività lavorativa''.