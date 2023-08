Mercati europei proseguono positivi. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che prosegue gli scambi in rialzo, beneficiando ancora dele delle buone nuove giunte dalla Cina. Nel corso della settimana potrebbe tornare a prevalere una certain vista di alcuni: dalla revisione del PIL al Job Report.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,081. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.923,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,65%, a 80,62 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,19%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,40%, buona performance per, che cresce dell'1,38%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,29%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,58%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.705 punti.In frazionale progresso il(+0,45%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,33%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,91%), dopo il perfezionamento della vendita della nave FPSO Cidade de Vitória a BW Energy.Bene anche(+1,21%),(+1,17%) e(+1,09%).Perde slancio(+0,56%) dopo il via libera del CdM all'ingresso dello Stato, assieme a KKR, nella società che gestisce la rete.di Milano,(+4,06%),(+2,82%),(+2,43%) e(+2,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,18%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,16%.Tentenna, che cede l'1,11%.