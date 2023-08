Mercato americano positivo: scommesse su pausa rialzi tassi dopo dati lavoro

Best Buy

(Teleborsa) -, dopo un. Secondo quanto rilevato dal Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics, nuovi posti di lavoro sono diminuiti di 338.000 unità a 8.827 milioni a luglio, ai minimi da marzo 2021, facendo molto peggio delle attese degli analisti. Ciò ha alimentato le speranze di una pausa nei rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.Sempre per quanto riguarda iodierni, i prezzi dell'immobiliare statunitense sono risultati in aumento nel mese di giugno, secondo l'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, mentre sono arrivate indicazioni più contrastanti dall'indice S&P Case-Shiller.Sul fronte delleha rivisto la guidance annuale dopo un trimestre debole,ha registrato ricavi in calo nel secondo trimestre e previsto consegne in aumento nel trimestre in corso,ha segnalato utili trimestrali in calo per l'aumento degli accantonamenti.Tra gli altriha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'investitore attivista Elliot Investment Management, accettando di aggiungere quattro nuovi membri al suo consiglio e di condurre una "revisione strategica", mentre 3M Company ha accettato di pagare 6 miliardi di dollari per risolvere quasi 260.000 cause legali che la accusavano di aver venduto tappi per le orecchie da combattimento difettosi che hanno causato la perdita dell'udito a migliaia di militari statunitensi.Guardando ai, ilche sta mettendo a segno un +0,68%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.488 punti. Balza in alto il(+1,92%); come pure, positivo l'(+1,41%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,42%),(+1,95%) e(+1,92%).Al top tra i(+2,28%),(+2,14%),(+2,07%) e(+1,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,77%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+15,92%),(+6,05%),(+5,08%) e(+4,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,36%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.