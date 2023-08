Saipem corre con perfezionamento commessa a BW Energy

Saipem

(Teleborsa) - Avanza, che si porta in vetta al paniere del FTSE MIB con un guadagno del 2,41%. Il titolo festeggia l'annuncio del perfezionamento dell'operazione Golfinho, che rappresentava condizione sospensiva per la vendita della nave FPSO Cidade de Vitoria a BW Energy per 73 milioni di dollari.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,569 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,527. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,612.