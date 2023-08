Traffico aereo, GB: ancora disagi negli aeroporti per guasto a sistema controllo

(Teleborsa) - È stato un lunedì di passione e sarà un martedì faticoso negli aeroporti britannici, dopo che un "problema tecnico" che ha colpito iha portato alla cancellazione o a ritardi di centinaia di voli. A seguito del guasto, verificatosi ieri, i disagi per i passeggeri con voli in partenza e in arrivo dal Regno Unito resteranno "consistenti" anche oggi. Malgrado il problema sia stato risolto nel giro di alcune ore, l'– l'hub principale della capitale britannica – ha dichiarato che la sua programmazione risulta ancora compromessa. Alcune compagnie aeree hanno diffusi comunicazioni simili, conche ha informato i clienti che non sarebbe stata in grado di "operare" alcuni voli. Centinaia di collegamenti sono stati cancellati a causa dell'inconveniente, lasciando migliaia di persone bloccate sia in patria sia all'estero.Ilha confermato il guasto poco dopo mezzogiorno di ieri, prima di annunciare alle 16.15 ora italiana di aver identificato e risolto il problema. Ma ha dichiarato che "ci vorrà del tempo prima che i voli tornino alla normalità". "Abbiamo identificato e risolto il problema tecnico che interessava il nostro sistema di pianificazione del volo. Stiamo ora lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree e gli aeroporti per gestire i voli interessati nel modo più efficiente possibile – si legge nella nota –.I nostri ingegneri monitoreranno attentamente le prestazioni del sistema quando torneremo alle normali operazioni". Il problema, è stato spiegato, era legato all'automazione dei piani di volo: "I piani di volo dovevano essere elaborati manualmente, cosa che non può essere eseguita con lo stesso volume, da qui la necessità di restrizioni al flusso di traffico".Gli aeroporti e le compagnie aeree sono stati costretti a scusarsi con i viaggiatori e in alcuni casi hanno offerto rimborsi completi. In una dichiarazione diffusa nella tarda serata di lunedì, ilha rassicurato i suoi clienti che, oltre al rimborso, avrebbero avuto diritto a un "buono vacanza da spendere in futuro di 100 sterline a persona".ha dichiarato che si sono verificati "ritardi e cancellazioni significativi e inevitabili" e si è scusata per i disagi causati. La compagnia ha aggiunto che i clienti che dovevano viaggiare ieri e oggi hanno la possibilità di modificare per una data successiva, gratuitamente, i loro voli. La compagnia di bandiera ha consigliato ai clienti che viaggiavano su voli a corto raggio di controllare che il loro volo fosse ancora schedulato prima di recarsi in aeroporto. L'ha ammesso che gli orari dei continueranno a subire significativi ritardi. "Se si viaggia il 29 agosto, si prega di contattare la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto", ha fatto sapere lo scalo.invece, ha dichiarato di avere in programma un orario normale, ma ha consigliato ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo con la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. L'ha dichiarato che i voli nello spazio aereo del Regno Unito sono ancora soggetti a ritardi e cancellazioni e che i passeggeri devono verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo. Secondo gli analisti, i disagi causati dal guasto tecnico dureranno per giorni. I passeggeri hanno raccontato di aver dovuto affrontare enormi difficoltà a causa del blocco del controllo del traffico aereo.Ilsi è pubblicamente scusato per il guasto di ieri al sistema di controllo del traffico aereo a livello nazionale, affermando che problemi di questa portata "non si verificavano da un decennio".ha sottolineato che i tecnici hanno escluso che si sia trattato di un incidente di cybersecurity, mentre l'Autorità per l'aviazione civile si appresta a indagare sull'accaduto. "Una cosa di questa portata non accadeva da quasi un decennio: normalmente il sistema funziona molto bene" ha dichiarato Harper a Sky News 24.per il tilt di ieri e gli analisti dell'aviazione hanno avvertito che potrebbero esserci effetti a catena nei prossimi giorni. Sono state segnalate, con pugni che volavano a Palma di Maiorca mentre i turisti esasperati lottavano per tornare a casa. L'aeroporto di Heathrow ha annunciato che anche oggi ci saranno pesanti ripercussioni sui voli e i passeggeri sono stati invitati a contattare la propria compagnia aerea prima di recarsi al terminal.