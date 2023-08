A Wall Street si scatenano gli acquisti dopo dati macro deboli

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

informatica

Verizon Communication

Apple

Nike

Intel

PDD Holdings

Tesla Motors

AirBnb

MercadoLibre

Paccar

Dollar Tree

(Teleborsa) -, con ilin aumento dello 0,85%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,45% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.498 punti. Balza in alto il(+2,15%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+1,62%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,46%),(+2,35%) e(+2,11%).I rialzi arrivano sulla scia di, mettendo meno pressione alla Fed per ulteriori rialzi dei tassi. L'indice sulla fiducia dei consumatori del Conference Board si è attestato a 106,1, sotto le attese, mentre i dati del Bureau of Labor Statistics hanno mostrato un calo inatteso delle offerte di lavoro aperte a luglio.del Dow Jones,(+3,43%),(+2,19%),(+2,15%) e(+2,02%).Tra idel Nasdaq 100,(+15,40%),(+7,69%),(+4,82%) e(+4,48%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,72%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,17%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 195K unità; preced. 324K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,5%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,4%; preced. 2%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,92 Mln barili; preced. -6,14 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 23,7K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 230K unità).