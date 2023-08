Banca Generali, masse ESG hanno superato 14 miliardi (il 33,7% del gestito)

Banca Generali

(Teleborsa) -è sempre più focalizzata sulla finanza sostenibile e: a metà del piano triennale 2022-24 queste sono passate dai 6,5 miliardi di fine 2021 (pari al 14,6% del totale gestito)).I dati sono emersi ne corso nel corso della presentazione del progetto fotograficosupportato da Banca Generali e curato dal fotografo, che fornisce una rappresentazione suggestiva delle sfide poste dai 17 obiettivi dell'Agenda Onu al 2030., Banca Generali conferma ldi prodotti ESG (fondi e wrappers) sul totale delle soluzioni gestite complessive."L'impegno di Banca Generali nella sostenibilità va oltre le dinamiche d'offerta e il ruolo di custode per la protezione dei patrimoni che ci caratterizza e si adopera sempre di più per tradursi in un impatto a favore dell'intera comunità", ha sottolineato, Amministratore delegato e Direttore generale di Banca Generali", aggiungendo "siamo convinti che conoscenza e sensibilizzazione siano passaggi imprescindibili per muoversi in questa direzione".Ad oggi, la banca ha giàdedicate edapprofondite in ambito ESG.L'impegno della Banca è stato: MSCI score A da BBB del 2022, Standard Ethics EE+ ai massimi in Italia, Moodys 62/100. Da segnalare poi l'ultima revisione dall'agenzia di rating Sustainalytics di Morningstar, che ha recentemente migliorato ulteriormente il giudizio a 7,8 punti Negligible Risk, confermando il posizionamento di Banca Generali al rimo posto nel settore Asset Manager & Custody Services su circa 400 operatori globali.